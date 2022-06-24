У Києві росіянин прикидався українцем: його затримали, вилучили зброю та автівки (фото)

Чоловік представлявся українцем, мав купу зброї та дорогі автівки, зареєстровані в РФ.
У Києві затримали 42-річного росіянина, який приховував своє громадянство. Чоловік змінював місця проживання, користувався різними автівками та носив форму військового формування.
Про це повідомили в Національній поліції Києва.
Вдома в чоловіка вилучили зброю, набої, радіостанції та мобільні телефони. Державні номерні знаки автомобілів чоловіка не відповідали наявним автівкам, а насправді були зареєстровані в Росії.
Затриманого перевіряють на причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, екснардепу від "Партії Регіонів" повідомили про підозру в колабораційній діяльності. У 2014 році чоловік втік до Росії, однак у березні 2022 року перебував на тимчасово окупованій території Київщини та вихваляв загарбників.
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