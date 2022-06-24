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У Києві росіянин прикидався українцем: його затримали, вилучили зброю та автівки (фото)

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У Києві росіянин прикидався українцем: його затримали, вилучили зброю та автівки (фото)

Фото: Національна поліція Києва

Чоловік представлявся українцем, мав купу зброї та дорогі автівки, зареєстровані в РФ.

У Києві затримали 42-річного росіянина, який приховував своє громадянство. Чоловік змінював місця проживання, користувався різними автівками та носив форму військового формування.

Про це повідомили в Національній поліції Києва.

Вдома в чоловіка вилучили зброю, набої, радіостанції та мобільні телефони. Державні номерні знаки автомобілів чоловіка не відповідали наявним автівкам, а насправді були зареєстровані в Росії.

© Національна поліція Києва
Фото: Національна поліція Києва

Затриманого перевіряють на причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. 

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі

© Національна поліція Києва
Фото: Національна поліція Києва
© Національна поліція Києва
Фото: Національна поліція Києва

Нагадаємо, екснардепу від "Партії Регіонів" повідомили про підозру в колабораційній діяльності. У 2014 році чоловік втік до Росії, однак у березні 2022 року перебував на тимчасово окупованій території Київщини та вихваляв загарбників.

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