У Києві псевдородич Монастирського "продавав" посади в МВС за $60 тисяч

У Києві псевдородич Монастирського "продавав" посади в МВС за $60 тисяч

За 60 тисяч доларів зловмисник обіцяв "домовитися" про крісло директора одного з департаментів.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який називав себе родичем міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та "продавав" посади в МВС за 60 тисяч доларів.

Про це інформують пресслужби Прокуратури АР Крим та МВС.

Псевдородичем міністра виявився 41-річний уродженець Тернополя, який у 2017 році отримав громадянство РФ. Шахрай проживав в окупованому Криму, аж поки недавно не перебрався до Києва. Чоловік, окрім легального бізнесу з продажу тварин, займається підробкою оперативних талонів правоохоронних органів.

Зловмисник запевнив свого знайомого, що є близьким родичем голови МВС і може за 60 тисяч доларів "домовитися" про крісло директора одного з департаментів. На підтвердження "родинних зв’язків" чоловік пропонував придбати у нього оперативні талони МВС для автомобілів, які залишились на півострові після окупації.

"Родича" Монастирського затримали "на гарячому", коли він отримував аванс у сумі 10 тисяч доларів. Зловмисникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Києві викрили агента РФ, який збирав інформацію про силові структури України.

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