У Києві різко похолодає та засніжить: прогноз погоди на понеділок, 22 листопада

У Києві різко похолодає та засніжить: прогноз погоди на понеділок, 22 листопада

Температура повітря опуститься до -4 градусів.

Погода у Києві у понеділок, 22 листопада, буде теплою вдень. Проте вночі очікується різке похолодання та мороз.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Температура повітря прогнозується +6 +8 градусів вдень, вночі стовпчики термометрів покажуть -2 -4 градуси. Можливий сніг. Вітер північно-східного напрямку, 7-12 м/с.

Зазначимо, що цього тижня, 22-28 листопада, погода в Україні буде різною - від похолодання з мокрим снігом до потепління з дощами ближе до вихідних.

В Києві та області вночі похолодає / Укргідрометцентр

Погода в Україні: вже завтра температура повітря знизиться по всій території

Читайте також: