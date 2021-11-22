У Києві різко похолодає та засніжить: прогноз погоди на понеділок, 22 листопада

Температура повітря опуститься до -4 градусів.
Погода у Києві у понеділок, 22 листопада, буде теплою вдень. Проте вночі очікується різке похолодання та мороз.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Температура повітря прогнозується +6 +8 градусів вдень, вночі стовпчики термометрів покажуть -2 -4 градуси. Можливий сніг. Вітер північно-східного напрямку, 7-12 м/с.
Зазначимо, що цього тижня, 22-28 листопада, погода в Україні буде різною - від похолодання з мокрим снігом до потепління з дощами ближе до вихідних.
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