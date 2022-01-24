У Києві річка Сирець в парку Нивки стала зеленою: екологи пояснили причину (фото)

Вода у водоймі позеленіла, а на поверхні плаває мильна піна.

У Києві річка Сирець в парку Нивки стала зеленою.

Про це повідомило видання Big Kyiv та оприлюднило відповідні фото.

Парк складається з двох частин – західної та східної, які умовно поділяються залізничними коліями та річкою Сирець.

Світлини було зроблено вздовж станції електрички “Рубежівська”. На них видно, що вода у водоймі стала зеленого кольору, а на поверхні плавая якась мильна піна.

Позеленіла річка Сирець схвилювала екологів. На їхню думку, вода у річці нагадує хімічну рідину, яку використовують для очищення котлів та агрегатів на ТЕЦ, пише сайт "Сьогодні".

Київський еколог Олександр Соколенко розповів, що схоже на зливання у річку технічної рідини, яку використовують для промивання агрегатів на ТЕЦ. За його словами, коли після очищення агрегатів таку воду скидають у річку, вона набуває яскравого зеленого кольору.

"Таке часто можна спостерігати в річці Либідь. Біля неї розміщена ТЕЦ, з якої зливають технічну воду. Раніше це робили дуже часто. І стривожені кияни телефонували нам, просили розібратися в ситуації. Після перевірок різних інспекцій з'ясовувалося, що вода безпечна і не загрожує довкіллю. Просто вигляд має дуже незвичайний", – каже еколог.

Нагадаємо, у Києві річка Либідь забарвилася в отруйно жовтий колір. ТСН.ua звернувся в Управління екології та природних ресурсів КМДА, там повідомили про результати аналізу проб води, що були відібрані з її русла. Проби характеризуються досить високим вмістом іонів амонію та аміаку, а також фенолів.

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