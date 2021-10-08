У Києві ректор НАУ пообіцяв відремонтувати скандальний гуртожиток з трешовими вбиральнями та створити "університет майбутнього"

У Києві ректор НАУ пообіцяв відремонтувати скандальний гуртожиток з трешовими вбиральнями та створити "університет майбутнього"

Луцький планує перетворити виш на університет майбутнього за рахунок коштів інвесторів та бізнесу.

У Києві ректор Національного авіаційного університету пообіцяв відремонтувати гуртожитки , у тому числі скандальний гуртожиток №11 з трешовими вбиральнями й кімнатами, та створити "університет майбутнього".

Про це ректор НАУ Максим Луцький заявив під час виступу на засіданні Комітету освіти і науки Верховної Ради, передають "Українські новини".

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За словами Луцького, представники науки, бізнесу та держави мають об’єднатися, щоб перетворити НАУ в сучасний інноваційний навчальний заклад світового рівня.

Сьогодні НАУ – один з найпопулярніших вишів серед абітурієнтів. За даними МОН, він посідає 4-те місце за результатами вступної кампанії 2021 року. Університет готує висококваліфікованих фахівців, які успішно працюють як в Україні, так і в світі. Однак щоб мати змогу конкурувати з провідними навчальними закладами світу, він потребує оновлення навчальних програм і матеріальної бази — корпусів, гуртожитків, спортивної інфраструктури, харчового блоку. Наразі вони перебувають у вкрай занедбаному стані, деякі зруйновано. За словами Луцького, на ремонтні роботи на території НАУ необхідно близько мільярда гривень, і він не чекає їх від держави.

Ректор НАУ також розповів, що університет спільно з представниками бізнесу розробляє програму трансформації, яка передбачає реконструкцію корпусів та будівництво нових, створення сучасного кампусу та колівінгів для викладачів і студентів, оновлення технічного оснащення, спортивного стадіону, харчового блоку. Програму обіцяють презентувати за кілька місяців.

Нагадаємо, користувачів Мережі у серпні обурили фото жахливих умов проживання у студентському гуртожитку НАУ №11, який розташований на вулиці Ніжинській в Києві. На фото видно, що вбиральні та душові у вкрай поганому стані, раковини побиті, ремонту тут не було дуже давно.

Водночас адміністрація Національного авіаційного університету категорично заперечила факт наявності вказаних недоліків у гуртожитку №11 Студентського містечка НАУ. Там запевняють, що наведеним фотографіям декілька років. А ремонт почали робити від лютого 2021 року, після зміни керівництва закладу.

Але 2 вересня у Мережі з'явилися свіжі фото жахливих умов у гуртожитку №11. На світлинах видно, що в гуртожитку всюди відвалюється плитка, раковини та унітази в поганому стані.

Зазначимо, що знімальну групу ТСН до гуртожитку не пустили, мовляв, карантинні обмеження.

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