Відмовилась дати гроші: у Києві рецидивіст задушив рідну сестру ременем від сумки (фото, відео)

У Києві поліцейські затримали рецидивіста, який жорстоко вбив рідну сестру. Порушник приїхав до родички у гості та згодом попросив дати йому гроші, на що остання відмовила. Обурившись, зловмисник повалив жінку на підлогу та задушив її ременем від сумки. Після скоєного чоловік обікрав помешкання та втік.

Про це повідомляє поліція Києва.

До поліції Києва надійшла інформація про те, що у квартирі на вулиці Івана Виговського місцевий мешканець виявив без ознак життя свою 61-річну матір. За викликом на місце події прибули слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, співробітники кримінальної поліції та судово-медичний експерт.

Начальник Подільського управління поліції Юрій Трембіцький повідомив, що на тілі загиблої було виявлено характерні сліди від удушення, а проведена судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала внаслідок механічної асфіксії.

"Ми встановили, що до потерпілої напередодні приїхав її наркозалежний брат, оскільки він посварився зі співмешканкою. Наступного дня чоловік попросив гроші у родички, але почувши відмову, повалив жінку на підлогу та задушив її ременем від сумки. Після скоєного порушник викрав з квартири мобільний телефон, гроші та ювелірні вироби і втік з місця скоєння злочину. Фігуранта було оголошено у розшук і невдовзі наряд поліції охорони затримав його у Солом’янському районі столиці", - розповів він.

Вкрадені у сестри прикраси

У поліції зазначили, що 58-річний киянин вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічного злочину: у 2015 році він посварився з власником будинку, в якому робив ремонт, і праскою завдав опонентові численних ударів, а потім ще й душив його електричним шнуром. За скоєне чоловік провів п’ять років у виправній колонії.

Поліція у квартирі убитої братом жінки

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури ми оголосили затриманому про підозру за умисне протиправнезаподіяння смерті іншій людині з корисливих мотивів, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство. Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі", - додав Юрій Трембіцький.

Нагадаємо, на Київщині п'яний чоловік до смерті побив військового.

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