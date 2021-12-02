У Києві пустили під знесення "Арсенал": підрядники збудують на місці корпусу заводу харчовий ринок

Демонтуватимуть будівлю близько чотирьох місяців.
У Києві підрядники зносять будинок колишнього заводу "Арсенал". Під знос пустили корпус №4. Згодом там з'явиться так званий фудхол.
Про це написали користувачі соціальних мереж.
“У Києві почали зносити завод “Арсенал”. Точніше, один із корпусів заводу, тому що він знаходився в аварійному стані. Знесення розпочали ще на вихідні”, — зазначили у публікації.
За даними видання “The Village Україна”, демонтуватимуть будівлю близько чотирьох місяців. Щоб розібрати перекриття, їх доводиться розрізати та обвалювати вниз. У майбутньому тут з'явиться комплекс із фермерським ринком та ринком їжі.
Зазначимо, що головний корпус заводу Арсенал побудували ще в 1764 році. Згодом підприємство обросло власною інфраструктурою та стало повноцінним військовим промисловим об'єктом.
Корпус, який зараз демонтують підрядники, збудували 1854 році на перехресті вулиці Московської та Кловського узвозу.
Нагадаємо, що у Києві сильний вітер зірвав утеплювач із будинку.
Читайте також:
- У Миколаєві підірвали 90-метрову трубу котельні.
- Волонтери встановили у Харкові перший в Україні річковий сміттєвий капкан.
- Водія, який збив на Львівщині 11-річного хлопчика і втік, розшукали.