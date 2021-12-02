У Києві пустили під знесення "Арсенал": підрядники збудують на місці корпусу заводу харчовий ринок

У Києві пустили під знесення "Арсенал": підрядники збудують на місці корпусу заводу харчовий ринок

Демонтуватимуть будівлю близько чотирьох місяців.

У Києві підрядники зносять будинок колишнього заводу "Арсенал". Під знос пустили корпус №4. Згодом там з'явиться так званий фудхол.

Про це написали користувачі соціальних мереж.

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“У Києві почали зносити завод “Арсенал”. Точніше, один із корпусів заводу, тому що він знаходився в аварійному стані. Знесення розпочали ще на вихідні”, — зазначили у публікації.

За даними видання “The Village Україна”, демонтуватимуть будівлю близько чотирьох місяців. Щоб розібрати перекриття, їх доводиться розрізати та обвалювати вниз. У майбутньому тут з'явиться комплекс із фермерським ринком та ринком їжі.

Зазначимо, що головний корпус заводу Арсенал побудували ще в 1764 році. Згодом підприємство обросло власною інфраструктурою та стало повноцінним військовим промисловим об'єктом.

Корпус, який зараз демонтують підрядники, збудували 1854 році на перехресті вулиці Московської та Кловського узвозу.

Нагадаємо, що у Києві сильний вітер зірвав утеплювач із будинку.

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