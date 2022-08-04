У Києві пройшов мітинг після масового вбивства росіянами полонених в Оленівці

Після вчиненого росіянами масового вбивства українських полонених в Оленівці - українці масово виходять на протести в усіх великих містах.

На Софійській площі в українській столиці пройшов мітинг після масового вбивства росіянами полонених в Оленівці.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. 19:30.

Активісти закликають світ якомога скоріше визнати Росію країною-спонсоркою тероризму. А від міжнародних організацій вимагають, щоби ті повністю виконували покладені на них обов’язки.

“Насправді, наші вимоги прості. Ми хочемо, щоб червоний хрест і ООН були там присутні. Вони навіть не знали про переміщення наших полонених до того бараку, де їх убили”, - каже один з учасників перфомансу.

“Ми закликаємо звільнити всіх українських полонених у повному складі. Вони мають повернутися живими і цілими до своїх родин”, - наголошують перформери.

Нагадаємо, що Росія фабрикує докази атаки по колонії з полоненими в Оленівці.

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