У Києві проїзд для учнів у транспорті буде платним до кінця літа

У Києві проїзд для учнів у громадському транспорті буде платним із 1 липня до 31 серпня, на період канікул за проїзними знижка становитиме 75%.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

"Щоб придбати проїзний квиток зі знижкою у 75% через застосунок "Київ Цифровий", необхідно додати учнівський квиток до акаунту, ввівши номер учнівського квитка та пін-код. Після цього потрібно натиснути "Придбати проїзний", - ідеться в повідомленні.

При поповненні через термінал самообслуговування, треба ввести номер учнівського, що розташований під штрих-кодом або вставити картку у картрідер, вибрати необхідний проїзний та натиснути "Поповнити". Для учнівських квитків буде застосований пільговий тариф на проїзні, що діють у межах місяця/другої половини місяця.

Також можна придбати на учнівський одноразові поїздки, але у цьому випадку окремі знижки для учнів не передбачені.

У КМДА зазначають, що поповнити учнівський, окрім того, можна у касах КП "Київський метрополітен" ("Видубичі 1", "Почайна 1", "Вокзальна"), на сайті та в додатку EasyPay, а також на сайті КП "ГІОЦ".

"Відповідно до рішення Київради, безоплатний проїзд та проїзд із частковою оплатою надається учням закладів загальної середньої освіти Києва лише в період навчального року та період річного оцінювання - із 1 вересня до 1 липня наступного року", - ідеться в повідомленні.

Також згідно з рішенням Київради, від 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати курсанти вищих військових навчальних закладів міста Києва.

Нагадаємо, у Києві визначилися, на кого замінять погруддя російських діячів культури у метро.

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