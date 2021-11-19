У Києві пройде дощ із мокрим снігом: прогноз погоди на п'ятницю, 19 листопада

Температура повітря опуститься до 0 градусів.

Погода у Києві у п'ятницю, 19 листопада, буде холодною та з дощами. Згідно із прогнозом синоптиків, у столиці можливий мокрий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Температура повітря вдень становитиме максимум +5 +7 градусів. Вночі буде трохи холодніше – близько 0 +2 градусів. Вітер північно-західного напрямку, 7-12 м/с. Зазначається, що дощ пройде у Києві та по всій області.

При цьому погода у п'ятницю буде прохолодною та навіть морозною по всій території України. На заході – помірний дощ. У Карпатах – дощ зі снігом. У решті областей вночі крім півдня та сходу місцями невеликий дощ із мокрим снігом, удень помірний дощ.

Погода в Києві та області 19 листопада / Укргідрометцентр

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