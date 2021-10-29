У Києві провалилась дорога: рух транспорту перекрито (фото)

На місці події поліція перекрила рух транспорту.

У Києві на проспекті Алішера Навої в п'ятницю, 29 жовтня, провалився асфальт. Через це рух транспорту на даній ділянці дороги перекритий.

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Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

Через провал дороги на проспекті Алішера Навої зупинено рух транспорту від бульвару Перова у напрямку вулиці Райдужної.

"Провал асфальтового покриття на проспекті Алішера Навої. Перекрито рух від бульвару Перова у напрямку вулиці Райдужної", - повідомили у патрульній поліції Києва.

Обставини інциденту встановлюються. Також наразі невідомо, чи є потерпілі.

Нагадаємо, в Одесі заповнена людьми маршрутка провалилась в діру в асфальті.

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