У Києві провалилась дорога: рух транспорту перекрито (фото)

На місці події поліція перекрила рух транспорту.
У Києві на проспекті Алішера Навої в п'ятницю, 29 жовтня, провалився асфальт. Через це рух транспорту на даній ділянці дороги перекритий.
Про це повідомили у патрульній поліції Києва.
Через провал дороги на проспекті Алішера Навої зупинено рух транспорту від бульвару Перова у напрямку вулиці Райдужної.
"Провал асфальтового покриття на проспекті Алішера Навої. Перекрито рух від бульвару Перова у напрямку вулиці Райдужної", - повідомили у патрульній поліції Києва.
Обставини інциденту встановлюються. Також наразі невідомо, чи є потерпілі.
Нагадаємо, в Одесі заповнена людьми маршрутка провалилась в діру в асфальті.
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