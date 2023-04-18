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У Києві протягом тижня затримали 120 порушників комендантської години

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Києві протягом тижня затримали 120 порушників комендантської години

Фото: Муніципальна варта Києва

На Великодні свята релігійні споруди охороняли 170 працівників правоохоронних органів.

Протягом Великодніх свят, зокрема у вихідні суботу та неділю (15-16 квітня) у Києві на цілодобовому чергуванні перебували відповідно 359 та 373 працівники. З них культові (релігійні) споруди охороняли 170 працівників.   

Про це повідомила пресслужба Департаменту муніципальної безпеки КМДА. 

17 мобільних груп швидкого реагування здійснювали патрулювання містом, серед яких п’ять екіпажів здійснювали патрулювання біля місць богослужіння. 

На об'єктах охорони в ці дні виявлено:          

  • людей у стані алкогольного сп'яніння – 355;          
  • порушників комендантської години – 120;  
  • кількість повідомлень до органів Національної поліції про виявлені правопорушення – 2.
  • Зафіксовано два випадки керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

У цілому за період від 10 по 16 квітня працівники КО "Муніципальна охорона" щодоби забезпечували охорону об'єктів комунальної та інших форм власності. На добові чергування заступали до 464 працівників.               
        
На об'єктах охорони виявлено:                     

  • людей у стані алкогольного сп'яніння – 730 (проведено профілактичні бесіди);                     
  • людей з ознаками наркотичного сп'яніння – 11 (проведено профілактичні бесіди);                                 
  • кількість повідомлень до органів Національної поліції про виявлені правопорушення – 11.

Нагадаємо, у Бучі двоє людей одночасно потрапили під два потяги.

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Дата публікації
Перегляди
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