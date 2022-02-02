У Києві протягом січня зафіксовано чотири температурних рекорди

У Києві протягом січня зафіксовано чотири температурних рекорди

Середньомісячна температура повітря січня у столиці склала -1,3°С, що вище кліматичної норми на 1,9°С.

У Києві протягом січня зафіксовано чотири температурних рекорди.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії мені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції Обсерваторії, середньомісячна температура повітря січня у столиці склала -1,3°С, що вище кліматичної норми на 1,9°С.

Найхолодніше було 13 січня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -14,9°С, а найтепліше – 5 числа, коли максимальна температура підвищилась до +10,7°С.

За місяць у Києві кліматологи зафіксували чотири температурних рекорди і один рекорд максимальної швидкості вітру (23 м/с 14 січня).

Опадів на проспекті Науки випало 50 мм або майже півтори норми.

Нагадаємо, у Києві 3 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі - без істотних опадів, а вдень невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість південно-західного вітру 7-12 м/с. Вночі температура повітря 1-3 градусів морозу. Вдень на стовпчиках термометрів - близько нуля.

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