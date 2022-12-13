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У Києві просять скасувати комендантську годину на Новий рік

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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У Києві просять скасувати комендантську годину на Новий рік

Фото: Folk Ukraine / Facebook

Петицію розглянуть, якщо вона набере 6 тисяч підписів.

У Києві просять скасувати комендантську годину на Новий рік, з 31 грудня на 1 січня.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київської міської ради.

Автор петиції, киянин Тимофій Мірошник, вважає, що варто скасувати комендантську годину, оскільки багато людей будуть святкувати Новий рік не вдома.

"Багато людей буде повертатись від друзів або родичів, далеко не у всіх буде можливість залишитись на ночівлю там, де святкували", - написав він.

Петицію підписали 540 громадян із 6 000 необхідних для розгляду. До кінця збору підписів залишилося 58 днів.

У Бучі на Київщині, яка пережила російську окупацію, встановили новорічну ялинку на центральній площі. Перед цим серед мешканців провели опитування, чи треба це робити під час повномасштабної війни. Більшість містян висловилися "за".

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Дата публікації
Перегляди
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