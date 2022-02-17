У Києві просто з-під землі забив гейзер заввишки з багатоповерхівку: відео

Біля Іподрому прорвало трубу.
У Києві просто з-під землі забив потужний гейзер.
На Теремках біля Іподрому прорвало трубу.
Про це повідомив паблік "Киев Сейчас" та оприлюднив відповідне відео.
Фонтан заввишки з багатоповерхівку вирвався миттєво, кажуть очевидці.
Найбільшою несподіванкою раптове виверження стало для автомобілістів.
Нагадаємо, нещодавно у Києві стався черговий комунальний колапс: легковики провалилися під землю через прорив тепломагістралі.
А в грудні на Оболоні прорвало комунікації. Підтопило територію довкола школи та під водою опинилися запарковані там машини.
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