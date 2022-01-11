У Києві просто на вулиці затримали чоловіка з бойовою гранатою у кишені: фото

У Києві просто на вулиці затримали чоловіка з бойовою гранатою у кишені: фото

Граната належить до категорії боєприпасів, придатних до проведення вибуху.

У Києві просто на вулиці затримали чоловіка з бойовою гранатою у кишені.

Оперативники вилучили гранату із запалом та направили на вибухотехнічну експертизу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"У ході реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку Святошинського управління поліції викрили на вулиці Чорнобильській чоловіка, який незаконно зберігав вибухонебезпечний предмет. Для документування злочину на місце викликали слідчо-оперативну групу району та працівників вибухотехнічної служби. Під час поверхневого огляду в кишені киянина правоохоронці виявили предмет, схожий на гранату РГД-5 та запал до неї", - йдеться у повідомленні поліції.

Слідчий вилучив небезпечні предмети та направив на відповідну експертизу.

За попереднім висновком спеціалістів профільної служби, вилучене належить до категорії боєприпасів, придатних до проведення вибуху.

Раніше несудимого місцевого мешканця, 1981 року народження, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють походження боєприпасу.

Слідчий відділ Святошинського управління поліції проводить досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – носіння бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Фігуранту готується повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві повідомлено про замінування усіх шкіл.

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