У Києві пропонують перейменувати п’ять станцій метрополітену

Очільник столичного метро звернувся з відповідною пропозицією до Кличка.

Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський звернувся до мера столиці Віталія Кличка з ініціативою перейменувати п’ять станцій метрополітену.

Про це він повідомив у Facebook.

"Наші люди укриваються на "Дружби народів", поки ця так звана “дружба народів” вбиває їх земляків, сусідів, родичів та нищить нашу країну. Такого не може бути. "Площа Льва Толстого", "Берестейська", "Мінська", "Героїв Дніпра" - туди ж!", - наголосив він.

Нагадаємо, у Києві подовжили рух червоною лінією метро та відновили прокат велосипедів і електросамокатів.

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