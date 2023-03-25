"Наче НЛО висаджується": у Києві пролунав дивний звук, що схожий на вибух - соціальні мережі

Зараз ситуація у столиці спокійна. Але водночас раніше був звук схожий на вибух на Дніпровській Набережній.

Про це йдеться у соціальних мережах.

Водночас деякі ЗМІ пишуть про те, що у Києві, район Оболонь, було чути потужний вибух.

Офіційної інформації поки немає.

Про причини звуку не повідомляється.

Повітряна тривога у столиці не оголошена. Інформація уточнюється.

Очевидці кажуть, що ніколи такого дивного звуку не чули. Звук дуже гучний, за відчуттями, наче щось змінює висоту. Також чути своєрідний свист.

"Боже, наче НЛО висаджується", - прокоментували ситуацію очевидці.

"З приводу дивного звуку, скоро закінчиться. Не треба хвилюватись", - йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

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Нагадаємо, що після опівночі кілька українських областей охопила повітряна тривога, проте досить швидко був оголошений відбій.