У Києві пролунав потужний вибух: тривогу не оголошували

У соцмережах містяни пишуть, що у деяких будинках зникло світло.

У Києві пролунав потужний вибух.

Повітряну тривогу не оголошували.

Причина вибуху наразі невідома.

У соцмережах містяни пишуть, що у деяких будинках зникло світло.

Інформації від влади стосовно вибуху, який чули в Києві та області, не було.

Дописувачі припускають, що цей вибух може бути повʼязаний з роботою наших військових. Адже в області щодня проходить розмінування.

Нагадаємо, синоптики попередили про різку зміну погоди у Києві та області.

У п'яти районах Київської області вітер і дощ призвели до відключення світла.

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