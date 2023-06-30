У Києві пролунав потужний вибух: тривогу не оголошували

У соцмережах містяни пишуть, що у деяких будинках зникло світло.
У Києві пролунав потужний вибух.
Повітряну тривогу не оголошували.
Причина вибуху наразі невідома.
У соцмережах містяни пишуть, що у деяких будинках зникло світло.
Інформації від влади стосовно вибуху, який чули в Києві та області, не було.
Дописувачі припускають, що цей вибух може бути повʼязаний з роботою наших військових. Адже в області щодня проходить розмінування.
Нагадаємо, синоптики попередили про різку зміну погоди у Києві та області.
У п'яти районах Київської області вітер і дощ призвели до відключення світла.