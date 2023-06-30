Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві пролунав потужний вибух: тривогу не оголошували

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
5729
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві пролунав потужний вибух: тривогу не оголошували

В останній день червня у Києві ввечері пролунав вибух / Фото: unsplash.com

У соцмережах містяни пишуть, що у деяких будинках зникло світло.

У Києві пролунав потужний вибух.

Повітряну тривогу не оголошували.

Причина вибуху наразі невідома.

У соцмережах містяни пишуть, що у деяких будинках зникло світло.

Інформації від влади стосовно вибуху, який чули в Києві та області, не було.

Дописувачі припускають, що цей вибух може бути повʼязаний з роботою наших військових. Адже в області щодня проходить розмінування.

Нагадаємо, синоптики попередили про різку зміну погоди у Києві та області. 

У п'яти районах Київської області вітер і дощ призвели до відключення світла.

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
5729
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація