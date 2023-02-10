Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві пролунав потужний вибух: що відомо

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
3689
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві пролунав потужний вибух: що відомо

Фото: Associated Press

Мешканці Києва та передмістя почули гучний вибух.

У Києві близько 15:00 пролунав потужний вибух. Його чули також мешканці Київської області. Повітряна тривога на Київщині оголошена не була.

У Петрівській сільській раді повідомили, що вибух був плановий.

"Сьогодні, 10 лютого, близько 15:00 працюватимуть піротехніки на території Петрівської громади. Можливо буде чути гучний вибух", - попереджали зранку мешканців киян та передмістя.

Нагадаємо, що під час масованої російської атаки над Києвом збили десять ворожих ракет. У результаті було пошкоджено електромережі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3689
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація