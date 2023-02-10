У Києві пролунав потужний вибух: що відомо

У Києві близько 15:00 пролунав потужний вибух. Його чули також мешканці Київської області. Повітряна тривога на Київщині оголошена не була.

У Петрівській сільській раді повідомили, що вибух був плановий.

"Сьогодні, 10 лютого, близько 15:00 працюватимуть піротехніки на території Петрівської громади. Можливо буде чути гучний вибух", - попереджали зранку мешканців киян та передмістя.

Нагадаємо, що під час масованої російської атаки над Києвом збили десять ворожих ракет. У результаті було пошкоджено електромережі.

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