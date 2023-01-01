У Києві пролунали звуки, що схожі на вибухи - ЗМІ

У столиці України триває неспокійна ніч.
У Києві пролунали звуки, схожі на вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. Повітряна тривога триває.
"Вибух на правому березі — попередньо працює ППО. Також один на лівому", - йдеться у повідомленнях у соцмережах.
Будьте обережні! Не нехтуйте особистою безпекою. Перебування в укриттях! Не забувайте про правило "двох стін"!
"Києве, ми з тобою!", - пишуть у соціальних мережах.
Новорічний обстріл Київщини
1 січня 2022 року сили протиповітряної оборони збили 23 ворожі цілі у Київській області. Потерпілих та загиблих унаслідок атаки, на щастя, немає.
Також силовики просять повідомляти про прольоти "шахідів", бо загроза повітряної атаки від ворога триває.
А раніше у новорічну ніч у Києві уламок ворожої ракети впав на автомобіль. Він пошкодив капот авто.
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