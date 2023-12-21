У Києві пролунали вибухи: є влучання у житловий будинок – всі деталі

У Соломʼянському районі столиці є влучання в житловий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється.

У Києві увечері 21 грудня під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів, КМДА повідомляла про роботу ППО.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, рятувальники прямують на виклик за повідомленням про влучання в житловий будинок у Соломʼянському районі.

"Внаслідок роботи ППО по збитих ворожих цілей в Солом’янському районі, ймовірно, уламки влучили в житловий будинок. Інформація уточнюється. Екстрені служби слідують на місце події", - додав Сергій Попко, начальник КМВА.

23:55

"Влучання в житловий будинок у Соломʼянському районі. Палає на верхніх поверхах. Екстрені служби на місці", - уточнив Кличко.

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