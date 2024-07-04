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У Києві пролунали вибухи: перебувайте в укриттях

У Києві пролунали вибухи: перебувайте в укриттях

У столиці спрацювала ППО / Фото: ТСН.ua

Ворожі безпілотники долетіли до столиці.

У ніч проти 4 липня 2024 року у Києві пролунали вибухи.

Про це інформують очевидці, моніторингові канали та місцеві ЗМІ.

За попередньою інформацією, відбувається протидронна робота ППО по ворожому безпілотнику.

Перебувайтеся в укриттях.

Потурбуйтеся про власну безпеку. 

Не забувайте про право "двох стін". 

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - заявив пізніше Сергій Попко, начальник КМВА. 

Нагадаємо, що раніше на Київщині спрацювало ППО

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