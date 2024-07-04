У Києві пролунали вибухи: перебувайте в укриттях

Ворожі безпілотники долетіли до столиці.
У ніч проти 4 липня 2024 року у Києві пролунали вибухи.
Про це інформують очевидці, моніторингові канали та місцеві ЗМІ.
За попередньою інформацією, відбувається протидронна робота ППО по ворожому безпілотнику.
Перебувайтеся в укриттях.
Потурбуйтеся про власну безпеку.
Не забувайте про право "двох стін".
"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - заявив пізніше Сергій Попко, начальник КМВА.
Нагадаємо, що раніше на Київщині спрацювало ППО.
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