У Києві пролунали вибухи: перебувайте в укриттях

У ніч проти 4 липня 2024 року у Києві пролунали вибухи.

Про це інформують очевидці, моніторингові канали та місцеві ЗМІ.

За попередньою інформацією, відбувається протидронна робота ППО по ворожому безпілотнику.

Перебувайтеся в укриттях.

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Потурбуйтеся про власну безпеку.

Не забувайте про право "двох стін".

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - заявив пізніше Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, що раніше на Київщині спрацювало ППО.

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