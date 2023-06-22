У Києві пролунали вибухи: вогонь охопив багатоповерхівку - очевидці

Причиною вибуху став не "приліт", а, ймовірно, вибух, газу.

У ніч проти 22 червня вже після відбої повітряної тривоги близько 3:30 за Києвом очевидці повідомили про звуки вибухів на Лівому березі.

Пізніше стало відомо, що, ймовірно, вибухнув балон з газом у будинку на вулиці Андрія Малишка, 33. Це викликало досить значні руйнування.

Моніторингові канали повідомляють про те, що на четвертому поверсі будинку палає квартира, чути звуки розбитого і навіть крики людей. На місце інциденту виїхали рятувальники та медики.

Вибух і пожежа у Києві (9 фото)

Згідно зі свідченнями очевидці, у будинку зруйновано кілька поверхів. Будинок палає, його охопив густий чорний дим.

Пожежу вже розпочали гасити, проте вогонь ще палає.

Наразі офіційної інформації про інцидент немає.

Нагадаємо, що раніше у центрі Києва спалахнула пожежа: в небо здіймався чорний стовп диму.