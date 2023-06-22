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У Києві пролунали вибухи: вогонь охопив багатоповерхівку - очевидці

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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У Києві пролунали вибухи: вогонь охопив багатоповерхівку - очевидці

Унаслідок вибуху розпочалася пожежа у будинку / Фото: pixabay.com

Причиною вибуху став не "приліт", а, ймовірно, вибух, газу.

У ніч проти 22 червня вже після відбої повітряної тривоги близько 3:30 за Києвом очевидці повідомили про звуки вибухів на Лівому березі. 

Пізніше стало відомо, що, ймовірно, вибухнув балон з газом у будинку на вулиці Андрія Малишка, 33. Це викликало досить значні руйнування. 

Моніторингові канали повідомляють про те, що на четвертому поверсі будинку палає квартира, чути звуки розбитого і навіть крики людей. На місце інциденту виїхали рятувальники та медики. 

Згідно зі свідченнями очевидці, у будинку зруйновано кілька поверхів. Будинок палає, його охопив густий чорний дим. 

Пожежу вже розпочали гасити, проте вогонь ще палає. 

Наразі офіційної інформації про інцидент немає. 

Нагадаємо, що раніше у центрі Києва спалахнула пожежа: в небо здіймався чорний стовп диму

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Дата публікації
Перегляди
11к
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