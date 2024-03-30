У Києві після повітряної тривоги пролунали вибухи: невідомі запустили салют (відео)

Салют був запущений у районі Видубичів.

У Києві в районі Видубичів невідомі запустили салют.

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали.

Подія сталася у суботу, 30 березня, ввечері.

Як повідомляється, звуки салютів було чути на правому березі столиці.

Хто саме запускав салют, поки не встановлено.

Наголошуємо, що під час воєнного стану заборонено використання піротехнічних виробів.

У Києві невідомі запустили салют

Нагадаємо, незадовго до запускі забороненого салюту у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики.

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