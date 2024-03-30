У Києві після повітряної тривоги пролунали вибухи: невідомі запустили салют (відео)

Салют був запущений у районі Видубичів.
У Києві в районі Видубичів невідомі запустили салют.
Про це пишуть місцеві Телеграм-канали.
Подія сталася у суботу, 30 березня, ввечері.
Як повідомляється, звуки салютів було чути на правому березі столиці.
Хто саме запускав салют, поки не встановлено.
Наголошуємо, що під час воєнного стану заборонено використання піротехнічних виробів.
Нагадаємо, незадовго до запускі забороненого салюту у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики.
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