У Києві пролунали вибухи, хоча повітряної тривоги не було: що відомо

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Сьогодні, 19 серпня, у Києві пролунали потужні вибухи, які неабияк налякали містян.

Про це повідомили у соцмережах.

За попередньою інформацією, інцидент стався на Петропалівській Борщагівці. В небі видніється великий стовп диму.

Скоріш за все вибухи не пов'язані з війною. Коли вони сталися, повітряної тривоги оголошено не було.

Згодом мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги виникла пожежа. Йдеться про промзону на ділянці, що перебуває на балансі області.

"Всі служби на місці. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - сказав Кличко.

У ДСНС Київської області повідомили, що на місце вибуху прибули рятувальники та всі відповідні підрозділи.

Фото: Facebook/ ДСНС України

"О 10:55 в с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні.

Підрозділи ДСНС у складі 22 чол. особового складу та 5 од. техніки гарнізонів Київської області та м. Києва - на місці", - зазначили в ДСНС.