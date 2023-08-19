У Києві пролунали вибухи, хоча повітряної тривоги не було: що відомо

Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Сьогодні, 19 серпня, у Києві пролунали потужні вибухи, які неабияк налякали містян.
Про це повідомили у соцмережах.
За попередньою інформацією, інцидент стався на Петропалівській Борщагівці. В небі видніється великий стовп диму.
Скоріш за все вибухи не пов'язані з війною. Коли вони сталися, повітряної тривоги оголошено не було.
Згодом мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги виникла пожежа. Йдеться про промзону на ділянці, що перебуває на балансі області.
"Всі служби на місці. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - сказав Кличко.
У ДСНС Київської області повідомили, що на місце вибуху прибули рятувальники та всі відповідні підрозділи.
"О 10:55 в с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні.
Підрозділи ДСНС у складі 22 чол. особового складу та 5 од. техніки гарнізонів Київської області та м. Києва - на місці", - зазначили в ДСНС.
Нагадаємо, що цієї ночі, 19 серпня, росіяни з району Курська випустили 17 ударних дронів. Повітряні сили збили 15 з них.
Зокрема, окупанти атакували Хмельницьку область, внаслідок чого було поранено дві людини. Також "приліт" був у Житомирській області. Росіяни влучили в об'єкт інфраструктури.