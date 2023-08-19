Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві пролунали вибухи, хоча повітряної тривоги не було: що відомо

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
1453
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві пролунали вибухи, хоча повітряної тривоги не було: що відомо

Вибухи в Києві 19 серпня

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Сьогодні, 19 серпня, у Києві пролунали потужні вибухи, які неабияк налякали містян.

Про це повідомили у соцмережах.

За попередньою інформацією, інцидент стався на Петропалівській Борщагівці. В небі видніється великий стовп диму.

Скоріш за все вибухи не пов'язані з війною. Коли вони сталися, повітряної тривоги оголошено не було.

Згодом мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги виникла пожежа. Йдеться про промзону на ділянці, що перебуває на балансі області.

"Всі служби на місці. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - сказав Кличко.

У ДСНС Київської області повідомили, що на місце вибуху прибули рятувальники та всі відповідні підрозділи.

© Facebook/ ДСНС України
Фото: Facebook/ ДСНС України

"О 10:55 в с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні.  

Підрозділи ДСНС у складі 22 чол. особового складу та 5 од. техніки гарнізонів Київської області та м. Києва - на місці", - зазначили в ДСНС.

В одному з районів Києва пролунали вибухи

В одному з районів Києва пролунали вибухи

Нагадаємо, що цієї ночі, 19 серпня, росіяни з району Курська випустили 17 ударних дронів. Повітряні сили збили 15 з них.

Зокрема, окупанти атакували Хмельницьку область, внаслідок чого було поранено дві людини. Також "приліт" був у Житомирській області. Росіяни влучили в об'єкт інфраструктури.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1453
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація