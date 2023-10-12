У Києві пролунала сирена, але тривоги не було: що сталося

У Києві вранці 12 жовтня пролунала сирена – це було тестування системи оповіщення Печерського району.

Про це повідомили в Київській міській держадміністрації.

"Печерский район – звучить сирена. Офіційно тривоги зараз немає", – повідомили місцеві Телеграм-канали.

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У КМДА пояснили, що в цей момент у столиці провели тестування працездатності системи оповіщення Печерського району. Це супроводжувалося звуками сирен.

"Просимо киян зберігати спокій, лунала навчальна сирена", – закликали в адміністрації.

Там нагадали, що стежити за сповіщеннями про повітряну тривогу можна на офіційному Телеграм-каналі КМДА та в застосунку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук анонсував, що невдовзі у Києві повноцінно запрацює ізраїльська система раннього оповіщення про ракетну небезпеку. Її вже тестують.

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