У Києві пролунала сирена, але тривоги не було: що сталося

В КМДА закликали зберігати спокій.
У Києві вранці 12 жовтня пролунала сирена – це було тестування системи оповіщення Печерського району.
Про це повідомили в Київській міській держадміністрації.
"Печерский район – звучить сирена. Офіційно тривоги зараз немає", – повідомили місцеві Телеграм-канали.
У КМДА пояснили, що в цей момент у столиці провели тестування працездатності системи оповіщення Печерського району. Це супроводжувалося звуками сирен.
"Просимо киян зберігати спокій, лунала навчальна сирена", – закликали в адміністрації.
Там нагадали, що стежити за сповіщеннями про повітряну тривогу можна на офіційному Телеграм-каналі КМДА та в застосунку "Київ Цифровий".
Нагадаємо, раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук анонсував, що невдовзі у Києві повноцінно запрацює ізраїльська система раннього оповіщення про ракетну небезпеку. Її вже тестують.
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