У Києві прокуратура вимагає стягнути 183 млн грн з підрядника будівництва метро на Виноградар: що сталося

Отримавши авансовий платіж, підрядник використав частину коштів не за призначенням.

Київська міська прокуратура в судовому порядку вимагає стягнути 183 млн грн з підрядника будівництва двох станцій метро та вилочного відгалуження на дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар.

Встановлено, що підряднику було перераховано бюджетні кошти, як авансовий платіж за договором будівництва двох станцій метро та вилочного відгалуження на дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Однак, отримавши авансовий платіж, підрядник використав частину коштів не за призначенням та розмістив понад 1,5 млрд грн на депозитні рахунки у банківській установі, отримавши з них упродовж 2019 року власний дохід (відсотки від розміщення коштів) у сумі 139,1 млн грн.

Так, відповідно до чинного законодавства та умов договору, встановлено обов'язок підрядника використовувати зазначені кошти виключно за конкретним цільовим призначенням, а саме для будівництва лінії метрополітену.

Реагуючи на виявлене порушення, Київською міською прокуратурою пред'явлено позов до господарського суду міста Києва в інтересах держави в особі Київської міської ради, КП "Київський метрополітен" про стягнення з підрядника грошових коштів у сумі 139,1 млн грн, які ним отримані за рахунок нарахування відсотків на бюджетні кошти, а також 44,4 млн грн відсотків за безпідставне збереження та користування бюджетними коштами.

Нагадаємо, у Києві офіційно ухвалили створення біля метро "Арсенальна" наземного переходу.

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