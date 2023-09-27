У Києві прокуратура через суд зобов’язала власника будинку-пам’ятки на Андріївському узвозі укласти охоронний договір

Столична прокуратура через суд зобов’язала власника будинку-пам’ятки на Андріївському узвозі у Києві укласти охоронний договір

Про цен повідомила Київська міська прокуратура.

Встановлено, що у власності комерційної структури перебуває Прибутковий будинок на Андріївському узвозі, 18 у місті Києві, який є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення.

Проте, власник будівлі з 2011 року ухиляється від укладення охоронного договору на пам’ятку, що ставить під загрозу збереження автентичності будівлі.

У зв’язку з цим, Київська міська прокуратура звернулася до адміністративного суду з позовом про зобов’язання власника укласти охоронний договір на вказану пам’ятку з уповноваженим органом охорони культурної спадщини.

Рішенням Київського окружного адміністративного суду позов прокурора задоволено.

Довідка: Прибутковий будинок 1891 року зведений за проєктом відомого Київського архітектора Андрія-Фердінанда Краусса, розташований на червоній лінії забудови однієї з найдавніших вулиць міста, на території пам’ятки містобудування національного значення "Замкова гора – Андріївський узвіз" IX-XIII ст. та державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ". Будинок цегляний, двоповерховий, складної конфігурації у плані. Архітектура будинку вирішена у неоренесансних формах. У приміщеннях на стелях зберігся первісний ліпний декор.

Нагадаємо, у Києві хочуть продати 6,3 гектара біля Дніпра під забудову.

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