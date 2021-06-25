У Києві прокладуть окремі смуги для автобусів та тролейбусів: де саме

У Києві прокладуть окремі смуги для автобусів та тролейбусів: де саме

На проспекті Гагаріна запрацювала виділена смуга для руху громадського транспорту й велосипедистів.

У Києві прокладуть окремі смуги для автобусів та тролейбусів.

Згідно з Правилами дорожнього руху на виділеній смузі з позначкою "А" мають право їздити тільки міські комунальні автобуси та тролейбуси, а віднедавна — ще й велосипедисти. Приватним автомобілям та вантажівкам їздити цими смугами заборонено. За цим у Києві слідкують, крім поліції, ще й камери відеонагляду.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Користуватимуться смугою довжиною два кілометри автобусні маршрути №№ 6, 33Т, 63 та 118, які щодня перевозять понад 30 тис. пасажирів.

"Відтепер автобуси матимуть таку необхідну і важливу для громадського транспорту перевагу — власна смуга і, як наслідок, можливість уникати затори і дотримуватися графіку руху", ­­– зазначив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Він нагадав, що кілька тижнів тому таку саму смугу для громадського транспорту запустили на вулиці Братиславській.

"У Києві вже "працюють" 30 виділених смуг для руху громадського транспорту. Попереду облаштування таких cмуг на Харківському шосе, проспекті Правди, вулицях Луговій та Івашкевича", — поінформував Олександр Густєлєв.

До слова, вже кілька років у столиці автомобілям не можна їздити смугами для комунального транспорту на вулицях та проспектах.

Отже, виділені смуги існують:

у центрі міста на:

вулицях Саксаганського, Жилянській, Антоновича, Великій Васильківській, бульварі Шевченка, проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки, вулиці Шота Руставелі.

на великих магістралях:

бульварі Перова, проспектах Визволителів, Миру, Дружби народів, Лобановського, Бандери, Шухевича, Перемоги, Глушкова, вулицях Будівельників, Гетьмана, Довженка, Теліги, Чоколівському бульварі, Набережно-Рибальській дорозі.

Раніше автобуси маршруту №114, що курсують від околиць Троєщини до Центрального залізничного вокзалу (найдовший маршрут столиці) обладнали спеціальними камерами спостереження за завантаженістю смуги громадського транспорту сторонніми автомобілями. Створено перелік перспективних напрямків запровадження виділених смуг громадського транспорту в столиці. До нього потрапили:

вулиця Маяковського, проспект Соборності — міст Патона, проспект Бажана, Столичне шосе, весь Повітрофлотський проспект, вулиця Борщагівська, проспекти Леся Курбаса та Любомира Гузара (колишній Комарова).

Нагадаємо, від 22 серпня обмежили рух до аеропорту "Бориспіль" через ремонт 17 км дороги від Києва до Борисполя. Обмеження діятимуть до 20 серпня.

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