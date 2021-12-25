У Києві прогнозують різке похолодання та ожеледь

Комунальні служби готуються обробляти дороги і тротуари реагентами.
У Києві температура вночі впаде до 11-13 градусів морозу. У зв’язку із різким похолоданням, увечері у столиці прогнозують ожеледь.
Комунальні служби готуються обробляти дороги і тротуари протиожеледними засобами.
Про це йдеться на сайті КМДА.
Для очищення й обробки вулиць загалом підготовлено 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки комунальної корпорації "Київавтодор".
У дворах та міжквартальних проїздах працюватимуть близько 4 тисяч працівників комунальних жедів та готові задіяти понад 150 одиниць спецтехніки.
Також працюватимуть близько 80 одиниць техніки і працівники зеленбудів, які оброблятимуть доріжки в парках і скверах.
Міська влада закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок власними авто, а якщо уникнути поїздки неможливо – бути максимально обачними на дорогах.
Пішоходів просять обережно пересуватись містом і повідомляти про необроблені ділянки й території до Контактного центру міста Києва 15-51.
"Звертаємо увагу, що не лише муніципальні служби, а й підприємства усіх форм власності несуть відповідальність за вчасне та якісне прибирання локацій. Дотримання правил благоустрою в Києві контролюють інспектори з благоустрою. У разі невиконання -–штраф, що може сягати для фізичних осіб – 340-1360 грн, для посадових осіб та підприємців – 850-1700 грн", - йдеться у повідомленні КМДА.
Нагадаємо, що на новий рік синоптики обіцяють казкову погоду. 31 грудня температура повітря опуститься до -15 градусів. Вночі прогнозують дрібний сніг, увесь інший час - без опадів.
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