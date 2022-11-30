У Києві тривають екстрені відключення світла, але час скорочується

У четвер, 1 грудня, в Києві будуть застосовувати екстрені відключення електроенергії. Втім, час відключень скорочується.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Стабілізаційні графіки поки не діють. Ми намагаємось якнайшвидше повернутись до відключень по графіку, але діємо відповідно до ситуації в енергосистемі", - наголосили в компанії.

Своєю чергою, гендиректор Yasno Сергій Коваленко зауважив, що час відключень світла скорочується.

"У понеділок кияни у середньому відключалися на дев'ять годин, а вчора - менше ніж на 7 годин на добу. Сьогодні і самі обмеження були меншими - 545 МВт", - йдеться у його повідомленні.

З його слів, протягом дня відключали 953 тисячі клієнтів, що на п'ять тисяч менше, ніж учора. "Але поки що ми все одно в режимі екстрених відключень. Стабілізаційні графіки не діють, але ми на них орієнтуємося і до них наближаємося", - наголосив гендиректор Yasno.

Нагадаємо, для посилення контролю за складанням та виконанням графіків погодинних відключень електроенергії Міністерство енергетики видало наказ, згідно з яким Держенергонагляд здійснюватиме позапланові перевірки на об’єктах енергетики. Окрім графіків відключення, перевірятимуть і технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики.

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