У Києві продовжують ліквідацію наслідків вчорашнього ракетного обстрілу (фото)

Служби ще працюють на місцях у Дарницькому та Дніпровському районах столиці, що зазнали атаки.
У столиці прдовжують розбирати завали та ліквідувати наслідки вчорашніх вибухів через ракетний обстріл Росії.
Про це повідомляє КМДА.
"На даний момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки", – повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Вранці 5 червня російські окупанти випустили у бік Києва п'ять ракет. Ворожі ракети влучили у один військовий об'єкт та один об'єкт цивільної інфраструктури.
Командування Повітряних Сил ЗСУ зазначило, що ворожі ракети, які вдарили по Києву, випустили з літаків Ту-95 з Каспійського моря. Одну ціль ЗСУ вдалося знищити.
Нагадаємо, Ганна Маляр попередила киян, що столиця і надалі може бути мішенню для російських ракет.
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