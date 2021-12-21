У Києві продають підроблену червону ікру за 300 гривень: як відрізнити (фото)

У Києві продають підроблену червону ікру за 300 гривень: як відрізнити (фото)

Таку саму ікру в Мережі пропонують за 40 гривень.

У Києві біля станцій метро продають підроблену червону ікру. Продавці пропонують купити одну баночку за 150 гривень, а три по знижці – за 300 гривень.

Про це розповів виконавчий директор Спілки споживачів України Максим Несміянов у Facebook.

Він показав фото місця продажу ікри біля метро "Лівобережна". За словами чоловіка, охочих купити ікру багато, незважаючи на те, що на баночці явно видно - це підробка.

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"В Україні з'явилася не лише підроблена ікра з маркуванням із РФ, але вже й з Республіки Білорусь. Нагадую, що це імітована ікра (білкова), її ціна від 17 до 40 грн у супермаркеті!" – пояснив Несміянов.

Він зазначив, що у справжньої ікри на упаковці має бути зазначений виробник та імпортер. Крім того, текст має бути перекладено українською мовою.

facebook.com/nesmianov

"Щойно відкрили. Явно не ікра, смак просто нудотно-солений. Купила в кіоску ковбасному, можу піти почастувати продавців, які мені її нахвалювали", - написала в коментарях жінка, яка купила таку баночку ікри.

facebook.com/nesmianov

Несміянов зазначив, що найбільше підробленої ікри продають на вулицях та в Мережі. Наприклад, на OLX.ua пропонують купити 140 грам такої самої ікри за 40 гривень. Продавець підкреслює, що це нібито справжня лососева ікра з сертифікатом якості.

OLX

Нагадаємо, що червоної ікри на понад 250 тисяч гривень намагався ввезти до України білоруський далекобійник. Водія притягнуть до адміністративної відповідальності.

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