У Києві продають квартиру розміром з комору: який вигляд вона має (фото)

Власники примудрилися в одну кімнату вмістити спальню, туалет, душ та кухню.
У Києві продають квартиру площею всього 12 квадратів. За неї хочуть аж 39 тисяч доларів.
Про це йдеться на порталі OLX.ua.
Квартира розташjвана у триповерховій сталінці у центрі Києва. Ймовірно, власники переробили кімнату в окрему квартиру. ЇЇ площа менша за соціальну норму житла для однієї людини.
"Квартира-студія розташована у чудовому районі з розвиненою інфраструктурою та транспортною розв'язкою. Зручне розташування та компактний формат ідеально підходять як для короткострокової, так і для довгострокової оренди, що забезпечить стабільний дохід. Площа: 12 квадратних метрів", – йдеться в оголошенні.
Автори оголошення пропонують використовувати житло як інвестицію, тобто здавати її в у подобову оренду.
Нагадаємо, під Києвом продають триповерховий будинок колишнього генпрокурора-втікача Пшонки.
Читайте також провідні новини дня:
- Фугасна загроза: скільки у РФ надважких бомб ФАБ-3000 та як їх можна знищувати
- Клянчив те, що у самих закінчується: експерт назвав справжню мету візиту Путіна до КНДР
- Ядерна загроза для заходу України: що обирають ціллю і якою може бути відповідь Путіну