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У Києві продають квартиру розміром з комору: який вигляд вона має (фото)

У Києві продають квартиру розміром з комору: який вигляд вона має (фото)

Квартиру площею з комору виставили на продаж / Фото: OLX

Власники примудрилися в одну кімнату вмістити спальню, туалет, душ та кухню.

У Києві продають квартиру площею всього 12 квадратів. За неї хочуть аж 39 тисяч доларів. 

Про це йдеться на порталі OLX.ua.

Квартира розташjвана у триповерховій сталінці у центрі Києва. Ймовірно, власники переробили кімнату в окрему квартиру. ЇЇ площа менша за соціальну норму житла для однієї людини. 

Така квартира більше підходить для подобової оренди / Фото: OLX / ©
Така квартира більше підходить для подобової оренди / Фото: OLX

"Квартира-студія розташована у чудовому районі з розвиненою інфраструктурою та транспортною розв'язкою. Зручне розташування та компактний формат ідеально підходять як для короткострокової, так і для довгострокової оренди, що забезпечить стабільний дохід. Площа: 12 квадратних метрів", – йдеться в оголошенні. 

Санвузол та душова у квартирі-студії / Фото: OLX / ©
Санвузол та душова у квартирі-студії / Фото: OLX

Автори оголошення пропонують використовувати житло як інвестицію, тобто здавати її в у подобову оренду. 

Нагадаємо, під Києвом продають триповерховий будинок колишнього генпрокурора-втікача Пшонки.

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