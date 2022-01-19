Зловмисниця завдала крамниці майнової шкоди на суму близько 200 тисяч гривень.

У Києві продавчиня ювелірної крамниці пів року викрадала прикраси.

Зловмисниця завдала магазину майнової шкоди на суму близько 200 тисяч гривень.

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Про це повідомляє поліція Києва.

Викрадені ювелірні прикраси жінка здавала їх у ломбарди.

До поліції Києва із заявою звернувся директор крамниці ювелірних прикрас, розташованої у Голосіївському районі та повідомив про те, що під час переобліку виявив нестачу товару. Правоохоронці розпочали перевірку та встановили факт систематичних крадіжок коштовностей співробітницею фірми.

Як повідомив начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Михайло Жушман, у ході досудового розслідування слідчі з’ясували, що продавчиня протягом шести місяців викрадала прикраси та віддавала їх під заставу у ломбарди.

"Таким чином зловмисниця завдала крамниці майнової шкоди на суму близько 200 тисяч гривень. Фігуранткою виявилась раніше не судима 46-річна місцева мешканка. Ми повідомили жінці про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною першою статті 185, частиною другою статті 185 та частиною третьою статті 191 Кримінального кодексу України – це крадіжки та привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно", - каже Жушман.

Поліція Києва / Facebook

За процесуального погодження Голосіївської окружної прокуратури слідчий повідомив жінці про підозру.

Порушниці загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, в Києві у супермаркеті злодій вкрав речі відвідувачів, які ті залишили у камері схову. А допоміг зловмиснику відкрити комірку нібито співробітник охорони магазину.

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