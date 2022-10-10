Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві призупинено рух поїздів червоною гілкою метро, не працює пересадковий вузол "Театральна"-"Золоті ворота"

Дата публікації
Перегляди
4009
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві призупинено рух поїздів червоною гілкою метро, не працює пересадковий вузол "Театральна"-"Золоті ворота"

Фото: УНІАН

Місцева влада закликає людей залишатися в укриттях.

У Києві всі підземні станції метрополітену працюють як укриття.  

Про це повідомляє пресслужба КМДА. 

"Рух поїздів червоною лінією призупинено. Також тимчасово зачинений пересадочний вузол "Театральна"-"Золоті ворота", - йдеться у повідомленні.

Про відновлення роботи метрополітену буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, зранку, 10 жовтня, після оголошення масштабної повітряної у центрі Києва пролунало кілька вибухів. За інформацією мера Віталія Кличка, вибух стався у Шевченківському районі.

У результаті російської ракетної атаки є загиблі та поранені, повідомляє "Суспільне" з посиланням на ДСНС.

За словами очевидців, на місці прильоту горять цивільні автомобілі посеред дороги.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4009
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація