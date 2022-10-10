У Києві призупинено рух поїздів червоною гілкою метро, не працює пересадковий вузол "Театральна"-"Золоті ворота"

Місцева влада закликає людей залишатися в укриттях.
У Києві всі підземні станції метрополітену працюють як укриття.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Рух поїздів червоною лінією призупинено. Також тимчасово зачинений пересадочний вузол "Театральна"-"Золоті ворота", - йдеться у повідомленні.
Про відновлення роботи метрополітену буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, зранку, 10 жовтня, після оголошення масштабної повітряної у центрі Києва пролунало кілька вибухів. За інформацією мера Віталія Кличка, вибух стався у Шевченківському районі.
У результаті російської ракетної атаки є загиблі та поранені, повідомляє "Суспільне" з посиланням на ДСНС.
За словами очевидців, на місці прильоту горять цивільні автомобілі посеред дороги.
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