У Києві приспустили найбільший прапор країни: що сталося

За прогнозом синоптиків, у Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с, аби вберегти полотнище від пошкоджень, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

У Києві у суботу, 18 січня, через прогнозовані пориви вітру приспустили головний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Про це йдеться у повідомленні на сайті КМДА.

За прогнозом синоптиків, у Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Аби вберегти полотнище від пошкоджень, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

До слова, висота флагштока майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Нагадаємо, у Києві через погіршення погодних умов оголошено перший рівень небезпеки.

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