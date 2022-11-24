У Києві приспускають Головний державний прапор України: що відомо

Одразу після покращення погодних умов стяг знов майорітиме над київськими схилами.

У Києві приспускають Головний державний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні". Його приспустять через складні погодні умови.

Про це заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

"У зв’язку зі складними погодними умовами, крижаним дощем та налипанням мокрого снігу, аби зберегти полотно Державного прапору України, здійснюють регламентні технічні роботи", – розповів він.

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Одразу після покращення погодних умов стяг знов майорітиме над київськими схилами.

Місто, як і раніше, дбає про те, аби утримувати полотно Головного державного прапору та флагшток у належному стані.

Зазначимо, висота флагштоку Головного державного прапору – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Нагадаємо, у Києві оголошено перший рівень небезпеки.

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