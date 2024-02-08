У Києві придумали, як замінити чоловіків-електромонтерів (фото)

У Києві розпочали роботу курси електромонтерок для жінок з інвалідністю, ВПО та матерів, які самостійно виховують дітей.

Про це повідомили в Київській міській раді.

За словами заступниці голови КМДА Марини Хонди, у вересні 2023 року в столиці запустили з партнерами водійські курси, зараз – курси електромонтерок для жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну. На першому етапі кар’єрна радниця проаналізувала анкети, далі провела особистісні інтерв’ю.

Курси для жінок Фото: КМДА

Серед учасниць нового курсу:

ВПО;

жінки, які втратили роботу через війну;

жінки, які доглядають за батьками з інвалідністю,

мами, які самостійно виховують дітей

"Також окремо передбачене інклюзивне навчання для жінок з інвалідністю", – додала Хонда.

Аби потрапити на курс потрібно звернутись до організації та заповнити анкету. Далі потенційні учасниці проходять відбір.

"Жінки, які виявили бажання пройти курс, спілкуються з нашими кар’єрними радницями. Це роблять для того, щоб виявити їхні потреби, здібності та цілі. Ми не беремо на курс усіх. Із 70 заявок ми відібрали лише 18. Головний критерій – мотивація", – зазначила координаторка кар’єрного хабу "ВОНА" Лариса Полівко.

Курси для жінок Фото: КМДА

Як проходитиме курс електромонтерок для жінок

Курс складається з теоретичної та практичної частин. Теорію можна опанувати онлайн. Практику жінки проходитимуть безпосередньо з використанням відповідного обладнання у приміщенні Навчально-практичного Центру відновлюваної енергетики.

"За місяць вони мають можливість здобути необхідні базові знання електромонтажу, вивчити принципи роботи електрообладнання та його будову, дізнатися особливості електропостачання та навчитися працювати із сонячними батареями. У цьому їм допомагатимуть кваліфіковані викладачі", – йдеться у поясненні.

Лариса Полівко каже, що для жінок планують створювати ще інші подібні освітні продукти.

"Загалом це перший пілотний курс електромонтерок. Якщо ринок праці потребуватиме ще таких спеціалісток, то будуть наступні потоки. До цього у нас були курси сушисток, грумерок, перукарок. Однак це все більш жіночі професії. Зараз ми розширюємо перелік, і у нас в роботі запит на створення курсу для жінок, які хочуть працювати далекобійницями. У цій професії треба мати водійське посвідчення", – розповіла координаторка.

Після завершення курсу всі учасниці отримають сертифікат, а координатори хабу допоможуть їм із працевлаштуванням.

Нагадаємо, киянин Сергій Сидоров, який після автотрощі втратив зір, допомагає військовим абсолютно безкоштовно. Сергій робить масажі пораненим воїнам.

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