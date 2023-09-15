У Києві прибрали радянську зірку з обеліска на Галицькій площі: з'явилися фото

У столиці прибрали радянську зірку з обеліска на честь міста-героя Києва на Галицькій площі.

У Києві демонтували радянську зірку з обеліска на честь міста-героя Києва на Галицькій площі (колишня площа Перемоги).

Про це повідомляє ВВС Україна.

Як повідомив кореспондент видання з місця події, працівники комунальних служб відбили "зірку героя" з обеліска і повантажили її до вантажівки.

Демонтаж радянської зірки на Галицькій площі у Києві / Фото: ВВС Україна

"Декомунізація в дії: працівники Департаменту територіального контролю завершують роботи з демонтажу елементів з обеліска на Галицькій площі. Далі буде!", - прокоментувала подію депутатка Київрада Ганна Старостенко.

Демонтаж радянської зірки на Галицькій площі у Києві / Фото: ВВС Україна

У жовтні минулого року кияни підтримали петицію з вимогою демонтувати обеліск. У травні Міністерство культури та інформаційної політики позбавило цей монумент охоронного статусу.

Декомунізація у Києві

у Києві з "Батьківщини-Матері" демонтували герб СРСР. Замість нього на її щиті буде герб Володимира Великого та сучасної Незалежної України – Тризуб.

Крім того, науковці та громадськість висловили пропозицію змінити назву монумента. Вчена рада Музею війни вже прийняла рішення назвати його "Україна-Мати".

Крім того, у столиці демонтували радянський літак, який багато років був розміщений у дворі школи №5 на столичному Печерську. Але, як виявилося, ця новина обурила багатьох киян. Люди пишуть в соціальних мережах, що літак не потрібно було прибирати. Також зазначають, що було б доцільніше віддати його до музею, а не перетворювати на металобрухт.

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