У Києві приборкали одразу дві пожежі на одній вулиці (відео)

Від вогню пожежники врятували трьох людей.
У Києві, у Подільському районі, 4 червня було приборкано одразу дві пожежі.
Про це повідомляє ДСНС України.
Під час ліквідації загоряння в багатоповерхівці на вулиці Василя Порика в столиці рятувальники винесли з вогню двох людей.
Також в багатоповерхівці сталося загоряння у квартирі на 8 поверсі.
Там було виявлено чоловіка без ознак життя.
"Після проведення реанімаційних заходів, потерпілого госпіталізовано в опіковий центр. Причину та обставини даних подій встановлюватимуть правоохоронці", - повідомили рятувальники.
Нагадаємо, у ніч проти 4 червня у Києві сталася масштабна пожежа і у Деснянському районі. Там горіли складські приміщення площею дві тисячі квадратних метрів.
Три години сотня рятувальників боролися із вогнем.
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