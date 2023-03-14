У Києві приберуть непотрібні блокпости, а на деяких проведуть ревізію

Інженерні споруди, які будуть виконувати свою безпекову функцію, залишатимуться.

У Києві повністю приберуть непотрібні блокпости, а деякі переведуть у режим "спання". Втім, частину блокпостів та інженерних споруд залишаться функціонувати.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Інженерні споруди, які й надалі повинні виконувати свою безпекову функцію для столиці, залишатимуться. Але їхні складові будуть вдосконалені: непридатні бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки замінять на нові, укріплять бліндажі, приведуть до ладу окопи", - пояснив він.

У так званому режимі "спання" залишать ті інженерні загородження, які матимуть значення для оборони міста. За необхідності їх оперативно повернуть на місце. На таких "сплячих" інженерних загородженнях проведуть ревізію, наголосив Попков.

"Решту системи інженерних загороджень Києва, у яких немає зараз потреби, демонтують. Такі блокпости приберуть з проїжджої частини, вивезуть бетонні блоки, мішки з піском та протитанкові їжаки, будуть засипані окопи, демонтовані бліндажі", - розповів Попко.

За його словами, такі дії зроблять Київ більш комфортним для мешканців.

Нагадаємо, у вівторок, 14 березня, в Києві та області частково застосували стабілізаційні відключення електроенергії. Світло вимкнули за графіками.

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