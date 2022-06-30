У Києві правоохоронець продавав інформацію із закритих реєстрів МВС

Чоловіку загрожує штраф до 68 тисяч гривень або до двох років в'язниці.
У Києві вже колишній правоохоронець продавав інформацію із закритих систем та реєстрів МВС через Telegram. За свої послуги чоловік просив винагороду у криптовалюті в сумі еквівалентній 60-80 доларам.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.
Правоохоронець, зловживаючи повноваженнями, надавав інформацію щодо громадян, їхні анкетні дані, а також інформацію щодо переміщення приватних автомобілів у межах столиці.
Дії зловмисника кваліфіковані за ч.1 ст. 361-2 КК України. Йому загрожує штраф від 34 до 68 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до двох років.
Нагадаємо, у Києві 10-річна чемпіонка світу з шашок вигадала спосіб, як може допомогти Збройним силам Україні. Дівчинка пропонує усім охочим на вулиці зіграти з нею за благодійний внесок, який потім відправляє військовим.
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