У Києві правоохоронець продавав інформацію із закритих реєстрів МВС

Чоловіку загрожує штраф до 68 тисяч гривень або до двох років в'язниці.

У Києві вже колишній правоохоронець продавав інформацію із закритих систем та реєстрів МВС через Telegram. За свої послуги чоловік просив винагороду у криптовалюті в сумі еквівалентній 60-80 доларам.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Правоохоронець, зловживаючи повноваженнями, надавав інформацію щодо громадян, їхні анкетні дані, а також інформацію щодо переміщення приватних автомобілів у межах столиці.

Дії зловмисника кваліфіковані за ч.1 ст. 361-2 КК України. Йому загрожує штраф від 34 до 68 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, у Києві 10-річна чемпіонка світу з шашок вигадала спосіб, як може допомогти Збройним силам Україні. Дівчинка пропонує усім охочим на вулиці зіграти з нею за благодійний внесок, який потім відправляє військовим.

До сліз: жахливі подробиці рятування дівчини та мами після влучання ракети в Києві

Читайте також: