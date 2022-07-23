У Києві працівник СТО продав автівку після відмови власника сплачувати за ремонт: фото, відео

Підозрюваний відігнав легковик та передав своєму знайомому з проханням її реалізувати на розборку, а отримані гроші поділити між собою.

У Києві працівник СТО продав автівку після відмови власника сплачувати за ремонт.

Водій користувався автомобілем Kia на підставі лізингового договору, але у лютому виїхав за межі країни, покинувши її на станції технічного обслуговування. Доки представник лізингової компанії намагався вирішити питання щодо повернення легковика з директором СТО, працівник станції продав транспортний засіб на розборку. До поліції Києва звернувся представник фінансової компанії із повідомленням про незаконне заволодіння транспортним засобом. Слідчі відкрили кримінальне провадження та розпочали заходи із встановлення причетних до злочину осіб.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За інформацією заявника, автомобіль Kia був у користуванні іншого чоловіка на підставі лізингового договору. Останній звернувся до СТО за потреби відремонтувати ходову частину. Однак в кінці лютого чоловік виїхав за межі країни, покинувши транспортний засіб та відмовившись за нього сплачувати.

"Доки представник лізингової компанії вирішував питання із директором СТО щодо повернення автівки, працівник станції вирішив її продати. Підозрюваний відігнав легковик та передав своєму знайомому з проханням її реалізувати на розборку, а отримані гроші поділити між собою. Оперативники розшукали частини транспортного засобу на іншій станції у Голосіївському районі та вилучили їх як речові докази", - розповіли у поліція.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури 24-річному місцевому мешканцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Окрім цього, вирішується правовий статус іншого учасника події. Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

"Питання сплати або несплати певних послуг мають вирішуватись сторонами виключно у законний спосіб, а у разі неможливості дійти згоди самостійно - слід звертатись до суду", - наголошує поліція.

Нагадаємо, у Києві на лаві підсудних опинився чоловік, який переодягнувся в жінку, пробрався до шкільної вбиральні і вчинив розпусні дії стосовно дитини.

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