У Києві працівник Нової пошти кинувся до охопленої вогнем квартири, щоб урятувати жінку: відео

Пожежа сталася за адресою вул. Кирилівська, 126/2.

У Києві працівник "Нової пошти" кинувся до охопленої вогнем квартири, щоб урятувати жінку.

Пожежа сталася за адресою: вул. Кирилівська, 126/2.

Про це повідомив публік "Київ Оперативний" та оприлюднив відповідне відео.

Пожежа почалася у квартирі на другому поверсі, над приміщенням "Нової пошти". Співробітник пошти помітив літню жінку, яка благала про допомогу, стоячи на балконі.

Хлопець, не зволікаючи, кинувся на порятунок і за лічені хвилини допоміг жінці вибратися із охопленого вогнем помешкання.

Очевидиця події Євгенія М. повідомила, що хлопця, який героїчно врятував бабусю, звати Михайло. Він співробітник відділення №146 "Нової пошти".

"Він намагався зупинити пожежу вогнегасниками до приїзду вогнеборців", - додала Євгенія.

Однозначный герой - сотрудник Нова пошта, отделения №146, Михаил. Я начала снимать, когда он уже будучи на крыше спас из огня бабушку и пытался остановить пожар огнетушителями до приезда Пожарных. На видео видно как огонь разгорается не смотря на попытки его потушить, а со стороны подъезда казалась всё ещё страшнее. пс: а в конце видео какой-то жилец вышел покурить прям в задымленный подъезд, после того как этажом ниже выбили окна. Закурил он как раз когда я опустила телефон :) #fire #київсьогодні #пожежа #пожар #новапошта #куренівка #подол #герой #київ Опубліковано Євгенією Матюшкіною Вівторок, 15 лютого 2022 р.

Нагадаємо, поліція затримала трьох молодиків, які спалили автівку у Києві та втекли до Черкас. Зловмисникам 21, 17 та 16 років.

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