У Києві працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів: з'явилося відео з камер спостереження

Під час чергової процедури обліку 22-ічний підозрюваний заховав у свій рюкзак чотири пакунки з готівковою валютою, і пішов на обід.

У Києві працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів.

Про це повідомили у поліції Києва.

Про інцидент у Солом'янському районі Києва стало відомо у п'ятницю, 14 червня, коли до правоохоронців звернулися охоронці фінансової установи. За їх словами, у банку виявили нестачу великої суми грошей. Коли поліція прибула на місце події, то з'ясувала, що до цього причетний 22-річний працівник банку.

Хлопець виніс долари в рюкзаку, коли йшоа на обід

Слідчі з'ясували, що під час чергової процедури обліку підозрюваний скористався нагодою, заховавши у свій рюкзак чотири пакунки з готівковою валютою, і пішов на обід. Того ж дня, під час перерахунку, інші працівники банку виявили нестачу в розмірі приблизно 16 мільйонів гривень.

Тепер 22-річний крадій може провести 12 років за ґратами

Слідчі затримали правопорушника. Під процесуальним керівництвом Солом’янської окружної прокуратури чоловіку оголосили підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України – привласнення майна через зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Опубліковано Поліція Києва Пʼятниця, 14 червня 2024 р.

Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Слідство продовжується, поліція з'ясовує місцезнаходження викрадених коштів.

Нагадаємо, у Києві двоє псевдополіціянтів викрали лікаря-кардіолога та вимагали у нього 2 млн доларів.

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