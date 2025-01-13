Південне кладовище є напівзакритим, тобто там можливе підпоховання лише до родинних могил, але працівниця обіцяла за 1000 доларів вирішити питання.

У Києві працівниця напівзакритого кладовища продавала місця для поховання. Жінка обіцяла за гроші допомогти з місцем для поховання на Південному кладовищі. За свої "послуги" вона хотіла 1000 доларів США.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік шукав місце для поховання родича. Йому повідомили, що кладовище є напівзакритим, тобто можливе лише підпоховання до родинних могил. Однак за 1000 доларів США працівниця кладовища пообіцяла вплинути на службових осіб комунального підприємства, у підпорядкуванні якого перебуває кладовище, та забезпечити виділення місця для поховання", – йдеться у повідомленні.

За 1 тисячу доларів працівниця кладовища обіцяла підзахоронення до чужої могили / Фото: Київська міська прокуратура

Водночас родина померлого також мала офіційно замовити ритуальні послуги на 33 тисячі гривень.

"Під час передавання грошей у сумі 1000 доларів США жінку затримали на місці вчинення злочину", – розповіли у прокуратурі.

За 1 тисячу доларів працівниця кладовища обіцяла підзахоронення до чужої могили / Фото: Київська міська прокуратура

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