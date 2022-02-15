У Києві позашляховик збив двох 19-річних дівчат на пішохідному переході: фото

У Києві позашляховик збив двох 19-річних дівчат на пішохідному переході: фото

Водій Jeep каже, що їхав повільно, але не побачив пішоходів через зустрічну машрутку, що закрила огляд.

У Києві позашляховик збив двох дівчат на зебрі.

ДТП сталася на проспекті Лісовому у Деснянському районі столиці.

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Про це повідомляє паблік "Вартові Еспресо".

"Двоє дівчат 19 років переходили проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом та потрапили під позашляховик Jeep. Водій каже - їхав нешвидко, але не побачив пішоходів через зустрічну машрутку, що закрила огляд", - йдеться у повідомленні.

Дівчата серйозних ушкоджень не зазнали, проте все ж були госпіталізовані медиками швидкої для обстеження.

Обставини автопригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у Києві п'яний таксист врізався у маршрутку, з якої виходили пасажири. ДТП сталася на проспекті Перемоги. За попередніми даними, обійшлося без травмованих.

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