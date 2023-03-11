У Києві повністю відновлено опалення після масштабної ракетної атаки

Комунальники ще працюють над видаленням повітря в системах опалення окремих будинків.

У Києві повністю відновили централізоване теплопостачання, пошкоджене внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram

"Роботу централізованого теплопостачання в Києві відновили в повному обсязі. Комунальники ще працюють над видаленням повітря в системах опалення окремих будинків. Разом з тим, теплогенеруюче обладнання працює в оптимальних параметрах", - повідомив мер.

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Кличко додав, що електро- та водопостачання в столиці також функціонує в штатному режимі.

Крім того, у Києві скасовані стабілізаційні відключення світла, які зранку застосовувалися в деяких районах.

Зазначимо, у суботу без тепла після ракетної атаки росіян 9 березня лишалося 5% киян.

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Нагадаємо, у ЗСУ повідомили, що у ніч проти 9 березня ворог дійснив 81 пуск різних ракет, а також вісім пусків безпілотників Shahed. Ціллю стали, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено три ТЕС.

Внаслідок ракетного удару росіян по Києву пролунали потужні вибухи в Голосіївському та Святошинському районах. Постраждало троє людей, двох із них шпиталізували медики.

Окупанти під час повітряної атаки використали балістичну ракету "Кинджал". Ракета влучила в обʼєкт інфраструктури.

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